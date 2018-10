Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Lisbeth ist unkonventionell"

Serien-Fans kennen sie als Queen Elizabeth II. aus "The Crown". Am 22. November 2018 ist Claire Foy jedoch als Hackering Lisbeth Salander in "Verschwörung" zu sehen. Heute war sie zu Gast im Mittagsmagazin.