COP25: Länder fordern Schadensausgleich

Der Weltklimagipfel in Madrid geht in die zweite Woche. Einmal mehr machen Aktivisten auf tödliche Folgen aufmerksam, die der Klimawandel vor allem in armen Ländern verursacht, die nur wenig zur Erderwärmung beitragen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 09.12.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.12.2020