"Die Lage ist dramatisch"

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen hält die Debatte um flächendeckende 2G-Regelungen weiter an. "2G ist bei uns in Bayern in vielen Bereichen der Maßstab und das wird auch in Zukunft so sein", so der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ...

