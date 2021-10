Die 7-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf 110 gestiegen. "Die Inzidenz ist ein Seismograf, der sich irgendwann zum Teil in den Krankenhäusern niederschlägt", so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

