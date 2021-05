"Man sieht, wie glücklich die Leute sind"

Nach monatelangen strikten Corona-Beschränkungen leitet Bayern ab heute stufenweise Lockerungen ein – erste Biergärten dürfen wieder öffnen. "Die Leute nehmen das sehr dankbar an", so ZDF-Korrespondentin Patricia Schäfer in Stegen am Ammersee.

