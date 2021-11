"Viele Karnevalisten wirken sehr sorglos"

Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen ist am heute um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison mit Tausenden Feiernden eröffnet worden. "Es fühlt sich so an, als gäbe es keine Pandemie", so ZDF-Reporter Jan Hofer in Köln.

Videolänge: 2 min Datum: 11.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.11.2022 Video herunterladen