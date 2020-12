"Wir konzentrieren uns auf die Hotspots"

In Hessen wird es in Regionen mit dauerhaft hohen Corona-Infektionszahlen ab Freitag eine nächtliche Ausgangssperre geben. "Dort wo wir Hotspots haben, gehen wir scharf rein", so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

