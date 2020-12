"Großbritannien hat das Verfahren abgekürzt"

In Großbritannien ist die Impfung gegen das Coronavirus angelaufen. Die erste Spritze erhielt am Dienstagmorgen die fast 91-jährige Margaret Keenan. "Großbritannien hat das Zulassungsverfahren abgekürzt", so ZDF-Korrespondent Andreas Stamm.

2 min 2 min 08.12.2020 08.12.2020 Video verfügbar bis 08.12.2021 Video herunterladen