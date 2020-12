Bundesweite Maskenkontrollen in Zügen

Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren heute in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden.

