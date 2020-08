Reaktionen auf die Ereignisse am Reichstag

Empörung und Forderung nach Konsequenzen bestimmen die Reaktionen auf die Ereignisse am Samstagabend am Berliner Reichstag. Dort hatte eine große Gruppe Demonstranten Absperrgitter am Reichstagsgebäude überwunden.

