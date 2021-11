"Radikale Minderheit von Impfgegner"

In der letzten Nacht ist es in mehreren niederländischen Städten wieder zu Unruhen und gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. "Auch in den Niederlanden gibt es eine immer radikalere Minderheit von Impfgegnern", so ZDF-Korrespondent Florian Neuhann.

