"Innerhalb von 24 Stunden ein Testergebnis"

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus laufen am Flughafen in Frankfurt freiwillige Tests bei Urlaubsrückkehrern an. "Aktuell muss man mit 1,5 Stunden Wartezeit rechnen", so Benedikt Hart vom Deutschen Roten Kreuz.

something 3 min something 03.08.2020 Video verfügbar bis 03.08.2021