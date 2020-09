Corona-Update: Frankreich, Österreich, Israel

In Frankreich und Österreich steigen die Corona-Infektionszahlen. In Israel sind sie so hoch, dass ab Freitag ein "Lockdown" für mindestens drei Wochen in Kraft treten soll, Schulen und Einkaufszentren sollen schließen.

