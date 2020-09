DHB-Vizepräsident Bob Hanning im ZDF-Interview mit Thomas Skulski zur Situation des Handball-Sports in Deutschland und in Bezug auf Olympia 2020 in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Hanning bekräftigt, dass derzeit kein Nationalspieler positiv getestet s...

something 3 min something 20.03.2020 Video herunterladen