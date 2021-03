Viele europäische Länder schränken das öffentliche Leben stark ein. In Belgien gilt seit heute Mittag eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. "Was nicht lebenswichtig ist, muss schließen", so ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger in Brüssel.

2 min 2 min 18.03.2020 18.03.2020 Video verfügbar bis 18.03.2021 Video herunterladen