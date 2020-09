Seitdem das Coronavirus die Türkei erreicht hat, schließen auch in Atalya an der türkischen Riviera immer mehr Hotels. Unzählige deutsche Urlauber sind bereits vorzeitig abgereist – tausende Arbeitsplätze in der Tourismusbranche stehen auf dem Spiel.

