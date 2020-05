USA: Die "reisende Krankenschwester"

Alyssa Johnson kommt aus Florida und arbeitet seit sechs Wochen als Intensivschwester im ganzen Land. Johnson ist eine "reisende Krankenschwester" und reist von Hotspot zu Hotspot. Erst in Seattle an der Westküste, nun in New York im Osten.

Beitragslänge: 3 min Datum: 28.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.04.2021