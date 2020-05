Mecklenburg-Vorpommern lässt derzeit generell keine Touristen in sein Bundesland. In der Tourismusbranche wächst die Hoffnung auf weitere Lockerungen – so auch in Waremünde.

