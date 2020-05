"Wir haben Angst um unsere Familien"

Ecuador ist in Südamerika eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern. In den letzten Tagen haben Sondereinheiten der Polizei hunderte Leichen aus den Häusern der Hafenstadt Guayaquil abgeholt.

