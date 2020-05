"Man gewöhnt sich dran"

Von heute an gilt in fast allen Bundesländern eine Maskenpflicht. Im öffentlichen Nahverkehr sowie beim Einkaufen müssen die Bürger dann vielerorts einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Was halten Sie davon? Wir haben an mehreren Orten nachgefragt.

Beitragslänge: 1 min Datum: 27.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.04.2021