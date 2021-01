"Verlängerung des Shutdowns gerechtfertigt"

Bund und Länder ringen darum, wie scharf die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen ausfallen sollen. "Es braucht verbindliche Regeln, was ab welchen Infektionszahlen wo geschieht", so die Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali.

4 min 4 min 05.01.2021 05.01.2021 Video verfügbar bis 05.01.2022 Video herunterladen