Uniklinik Essen näht Schutzmasken selbst

In vielen Apotheken und Drogerien sind Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken derzeit ausverkauft. Besonders wichtig sind diese aber für Ärzte und Pfleger - gerade in Krankenhäusern. In der Uniklinik Essen hat man aus der Not eine Tugend gemacht.

18.03.2020