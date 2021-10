Schauspieler, Moderator, Entertainer und Sänger – Daniel Donskoy ist ein Multitalent. In Moskau geboren, in Berlin und Tel Aviv aufgewachsen, Musical und Schauspielausbildung in London. Aktuell ist er in der Serie "Schlafschafe" auf ZDFneo zu sehen.

