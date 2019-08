"Veränderungen wird Macron nicht zustimmen"

Der britische Premierminister Boris Johnson ist in Paris von Frankreichs Präsident Macron empfangen worden. "Veränderungen an dem vertraglich vereinbarten Austrittsabkommen wird Macron nicht zustimmen", so ZDF-Korrespondentin Daniel Bach aus Paris.

