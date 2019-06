Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Das Töten geht erstmal weiter"

Brutbetriebe dürfen männliche Küken vorerst weiterhin kurz nach der Geburt töten. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig. "Das Töten geht erstmal weiter", so ZDF-Rechtsexperte Carsten Schneider.