"Das werden schwierige Gespräche"

Nach dem Sieg der konservativen ÖVP unter Sebastian Kurz bei den Wahlen in Österreich rückt die Frage möglicher Koalitionen in den Mittelpunkt. "Das werden schwierige und langwierige Sondierungsgespräche", so ZDF-Reporter Wolf-Christian Ulrich in Wien.

Beitragslänge: 2 min Datum: 30.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.09.2020