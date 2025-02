Rohstoff-Deal: Zwischen Stärke und Schwäche

26.02.2025 | 12:10 |

In der US-Regierung wird der mögliche Rohstoff-Deal mit der Ukraine als Erfolg gewertet, berichtet ZDF-Korrespondent David Sauer aus Washington. In der Ukraine sehen viele darin eine Erpressung, so Katrin Eigendorf, ZDF-Reporterin in Kiew.