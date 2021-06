"Delta-Variante verbreitet sich effektiver"

In Deutschland wächst der Anteil der Delta-Variante. "Wir haben Stolperfallen, wo sich die Variante ausbreiten kann – so wie Innenräume und Schulen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir Fehler machen können", so der Virologe Dr. Martin Stürmer.

