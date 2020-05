Kongo: Ein Stich, der Leben rettet

Masern, Polio, Malaria – gegen all diese Infektionskrankheiten gibt es Impfstoffe. In der Demokratischen Republik Kongo jedoch sterben immer noch tausende Menschen an Masern – vor allem Kinder. Zwar gibt es Impfkampagnen, allerdings sind diese bedroht.

