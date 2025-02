"Deutlich weniger Teilnehmer als zu Hochzeiten"

14.02.2025 | 12:10 |

Gut eine Woche vor der Bundestagswahl ruft die Initiative „Fridays for Future“ für diesen Freitag zu neuen Demonstrationen auf. „Teilnehmer sind genervt, dass der Klimaschutz nur eine untergeordnete Rolle spielt“, so ZDF-Reporter Carsten Behrendt in Berlin.