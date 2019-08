Deutschland holt IS-Kinder zurück

Zum ersten Mal holt die Bundesregierung Kinder von deutschen IS-Anhängern in die Bundesrepublik zurück. An der Grenze zwischen Syrien und dem Irak wurden am Montag vier Kinder an Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats übergeben.

Datum: 20.08.2019