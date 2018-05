DFB-Team vor dem Start im Check

Emre Can (vorn) und Leon Goretzka Quelle: imago

Die Auswahl ist auch nach den Absagen noch groß genug. Eine „wichtige Rolle“ (O-Ton Löw) soll Leon Goretzka spielen. Der 23-jährige Schalker ist als Dampfmacher im Mittelfeld vorgesehen, kann diesen Part allein oder mit Emre Can oder Sebastian Rudy bekleiden. Can verkörpert mehr die körperliche Komponente, Rudy die technische Variante. In einem 4-2-3-1-System, lange die bevorzugte Formation der Löw-Ära, wären dann noch drei offensive Rollen zu besetzen.



Zentral geht kein Weg an Kapitän Julian Draxler vorbei, auf den Flügeln gibt der Kader außer Julian Brandt und Amin Younes keine Alternativen her. Vor allem Brandt ist gefordert, mehr Konstanz in sein Spiel zu bekommen, Younes soll seine Dribbelstärke zeigen. Gleichwohl: Gegenüber der klassischen Besetzung mit Stars wie Sami Khedira, Toni Kroos oder Mesut Özil fällt dieser Mannschaftsteil beim WM-Testlauf am meisten ab.