Gegen Spanien mit ter Stegen im Tor

Für das folgende Länderspiel gegen Brasilien am Dienstag in Berlin (20:15 Uhr/ZDF) wird es laut Löw aber Veränderungen geben. Ter Stegen ist in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer zur derzeitigen Nummer eins aufgestiegen. Für die Mitte Juni beginnende WM ist Löw aber "absolut optimistisch", dass Neuer noch rechtzeitig fit wird. Er sei nun bei 90 Prozent, er dürfe nur nicht überziehen. "Manuel liegt absolut im Fahrplan. Es ist geplant, dass er in dieser Saison noch für den FC Bayern spielt. Die Ärzte haben auch noch einmal versichert, dass der Zustand der Narbe und der Knochenzusammenwachsung absolut in Ordnung ist", sagte der Bundestrainer auf der DFB-Pressekonferenz in Düsseldorf.