Noch 2 Tage

Vor dem DFB-Pokalfinale : Adler: "Weiche Knie ist das Thema bei Bielefeld"

23.05.2025 | 14:54 |

Stuttgart geht als Favorit ins DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld. Für ZDF-Experte René Adler ist das nicht so eindeutig. Für ihn kommt es darauf an, ob Bielefeld "die weichen Knie" in den Griff bekommt.