Die Pflegeklasse

Das ZDF begleitet 27 Auszubildende auf ihrem Weg.

Im brandenburgischen Paulinenaue steht die einzige Pflegeschule im Havelland. Hier werden die Pflegekräfte von morgen ausgebildet.



Seit dem 01. Oktober 2018 gehört auch die Klasse von Lehrerin Sylvia Klingelhöfer dazu: Angefangen haben 23 Frauen und vier Männer, zwischen 17 und 55 Jahren alt, mit abgebrochener Ausbildung oder Abitur. Und den unterschiedlichsten Lebenswegen.



Was sie zusammenbringt: Sie alle wollen alten Menschen helfen – in einer Zeit, in der Altenpfleger dringend gesucht werden. Denn der Beruf fordert viel, ist körperlich und psychisch anstrengend und noch immer schlecht bezahlt. Und so haben nach dem ersten Ausbildungsjahr schon zehn der 27 Azubis ihre Ausbildung abgebrochen.



In der Reihe "Die Pflegeklasse" begleiten die Autorinnen Lan-Na Grosse und Nancy Fischer die Lehrerin und ihre Schüler durch diese Zeit. Einmal im Monat berichten sie im ZDF-Mittagsmagazin über die theoretische Ausbildung an der Schule und die praktische in den Altenpflegeeinrichtungen. Die Reihe zeigt, dass Altenpflege mehr ist als “waschen und füttern”: Sie ist medizinisch und menschlich anspruchsvoll, erfordert Respekt und Geduld – und ist Passion und Profession in einem.