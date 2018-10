Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Es geht um eine Notfalllösung"

Einen Tag vor dem möglicherweise entscheidenden EU-Gipfel zum Brexit will Premierministerin May ihre Minister auf einen Kompromiss überzeugen. "Die Situation ist fürchterlich verfahren", so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann in London.