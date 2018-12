Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "SPD wird deutlich sozialdemokratischer"

Heute findet in Düsseldorf der Juso-Bundeskongress statt. Aktuell liegt die SPD in Umfragen bei 14 Prozent. "Die SPD muss die großen Interessenkonflikte angehen", so der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert.