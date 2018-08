Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Diesel-Fahrverbot vor Gericht

Tief durchatmen: In vielen deutschen Städten keine gute Idee, so schlecht ist dort die Luft. Düsseldorf will bessere Luft ohne die Diesel-Fahrverbote, die Umweltschützer fordern. Darüber verhandelt heute das Verwaltungsgericht in der Landeshauptstadt.