Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Zu Gast bei der Puppendesignerin

Zwergnase Puppen - so heißen die unverwechselbaren Geschöpfe von Nicole Marschollek-Menzner. Hergestellt werden die Puppen in einer kleinen Werkstatt in Thüringen. Daniela Sonntag hat die "Puppendesignerin" besucht.