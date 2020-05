"Kinder brauchen Kinder"

In einer Videokonferenz beraten die Jugend- und Familienminister darüber, wann Schulen und Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen. In Baden-Württemberg haben mehrere Mütter eine Initiative gegründet und fordern eine schnellere Öffnung.

