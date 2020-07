DLRG erwartet mehr Badeunfälle

Die DLRG erwartet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mehr Badeunfälle in Deutschland. Zu befürchten ist, dass es die Menschen wegen der Auflagen in den Freibädern vermehrt an unbewachte Flüsse und Seen zieht.

Beitragslänge: 4 min Datum: 09.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2021