Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Ein untypischer Trump"

In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump die politischen Lager zu Einheit und Kompromissbereitschaft aufgerufen. "Man hat in der Rede einen untypischen Trump gehört", so ZDF-Korrespondentin Britta Jäger in Washington.