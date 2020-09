"Trumps Hauptthema ist Recht und Ordnung"

US-Präsident Trump wird heute zu einem umstrittenen Besuch in der Stadt Kenosha erwartet, dem jüngsten Schauplatz von Polizeigewalt in den USA. "Trumps Hauptthema im Wahlkampf ist offenbar Recht und Ordnung", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

