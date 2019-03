"Operation Aderlass": 21 Athleten betroffen

Die 21 Athleten kommen aus fünf verschiedenen Sportarten, darunter sind drei Wintersportarten Kai Gräber

«Die 21 Athleten kommen aus fünf verschiedenen Sportarten, darunter sind drei Wintersportarten», sagte Gräber. Die Bluttransfusionen seien weltweit gemacht worden. Sie seien unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Finnland, aber auch in Südkorea und auf Hawaii vorgenommen worden. Im Februar 2018 hatten im südkoreanischen Pyeongchang die Olympischen Winterspiele stattgefunden. Auf Hawaii findet einmal im Jahr der Ironman der Triathleten statt.



Gräber teilte zudem mit, dass eine fünfte Person aus dem Doping-Netzwerk des Hauptbeschuldigten Sportarztes Mark S. am Montag festgenommen worden ist. Sie habe mutmaßlich Blutdoping transportiert und auch Blutabnahmen und Blutrückführungen bei Athleten vorgenommen. «Wir haben eine spannende Geschichte mit vielen Wendungen, bei der die letzten Kapitel längst noch nicht geschrieben sind», erklärte Gräber.