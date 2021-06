Mima-Menschen: Dotschy Reinhardt

In der Schule wurde sie beleidigt und Jobs erhielt sie durch die Notlüge, sie sei Italienerin. Dotschy Reinhardt weiß, wie schwer es ist, als Sinteza in Deutschland aufzuwachsen. Mittlerweile macht sich die Jazzmusikerin für Sinti und Roma an Unis stark.

