Drei Herzoginnen für die Krone

In Zeiten von Social Media stehen die Herzoginnen in einem harten Wettbewerb. Wem gelingt die Balance aus Extravaganz und Bodenständigkeit am besten? "ZDFzeit" beleuchtet Sonnen- und Schattenseiten des vermeintlichen Traumjobs.

Beitragslänge: 2 min Datum: 09.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.07.2020