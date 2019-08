"Man hat keinen Respekt mehr"

Fast täglich werden in Deutschland Feuerwehr- und Rettungskräfte angepöbelt oder gar tätlich angegriffen. "Es hat sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig etwas verändert", so der DRK-Teamleiter für Rettungswesen, Wolfgang Kast.

Beitragslänge: 3 min Datum: 07.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.08.2020