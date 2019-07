"Ein Erfolg für Putin"

In der Türkei ist die erste Lieferung russischer Raketenabwehrsysteme eingetroffen. "Putin ist es durch den Deal gelungen, einen Keil durch die Nato zu treiben", so ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Istanbul.

