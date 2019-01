Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Enttäuschung in Brüssel"

Nach den jüngsten Ankündigungen der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit sieht die EU-Kommission keine Bewegung. "Man habe nichts Neues gehört", so ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek in Brüssel.