Formel 1: Die "Eau Rouge" in Spa

Regen gehört in Spa ja fast dazu. Kaum einmal ein Wochenende in den belgischen Ardennen, das komplett trocken blieb, heftige Schauer, tiefhängende Wolken oder Nebel, so dass Trainings verschoben werden müssen, weil der Rettungs-Helikopter nicht fliegen kann, sind nicht selten. Auch bei der 50. Auflage sind gerade am Rennsonntag laut Wetter-Vorhersage Schauer und Gewitter möglich.